Fake News - Alles erstunken und erlogen
Folge 5: Zwischen Modern Talking und Lanz & Precht
44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Modern Talking in einer Sendung mit Lanz und Precht? Das gibt es nur bei Fake News! Linda Zervakis und Benni Stark liefern die größten Unwahrheiten der Woche. Auch Nils Holst und Katrin Bauerfeind wagen Blicke in die Zukunft und in die Köpfe des Volkes.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BRAINPOOL Entertainment GmbH