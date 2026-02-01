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Familie Dr. Kleist

Tage voller Sorgen

Staffel 1Folge 11vom 01.02.2026
Tage voller Sorgen

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Familie Dr. Kleist

Folge 11: Tage voller Sorgen

49 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 6

Nach dem Unfalltod seiner Frau wagt Dr. Christian Kleist mit seinen Kindern einen beruflichen Neuanfang in Eisenach. In der Schuldirektorin Marlene Holstein findet der verwitwete Arzt auch eine neue Liebe. Das Leben der Kleists bewegt sich zwischen Praxisalltag, romantischen Turbulenzen und den Herausforderungen einer Patchwork-Familie.

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