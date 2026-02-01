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Familie Dr. Kleist

Der Schein trügt

Bavaria MediaStaffel 9Folge 3
Der Schein trügt

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Familie Dr. Kleist

Folge 3: Der Schein trügt

47 Min.Ab 12

Nach dem Unfalltod seiner Frau wagt Dr. Christian Kleist mit seinen Kindern einen beruflichen Neuanfang in Eisenach. In der Schuldirektorin Marlene Holstein findet der verwitwete Arzt auch eine neue Liebe. Das Leben der Kleists bewegt sich zwischen Praxisalltag, romantischen Turbulenzen und den Herausforderungen einer Patchwork-Familie.

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