Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 08.12.2020: Aufholjagd
45 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Gerade hat sich Monster-Taifun „Hagibis“ wieder verzogen, da geht der gnadenlose Wettlauf um die besten Fanggründe bereits in die nächste Runde. Denn der Konkurrenzdruck, sogar jenseits der Landesgrenze, ist enorm. Auch Scott Campbell Junior, Kapitän der „Seabrooke“, ist nach einer 4-jährigen Auszeit endlich wieder mit im Rennen. Der Krabbenfischer war wegen einer schweren Rückenverletzung ausgeschieden und feiert heuer sein Comeback im Beringmeer. Jetzt muss sich der Skipper vor seinen Kollegen erst wieder neu behaupten - und das geht in diesem Geschäft am besten mit vollen Fangkörben!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.