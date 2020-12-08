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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Aufholjagd

DMAXFolge vom 08.12.2020
Aufholjagd

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 08.12.2020: Aufholjagd

45 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12

Gerade hat sich Monster-Taifun „Hagibis“ wieder verzogen, da geht der gnadenlose Wettlauf um die besten Fanggründe bereits in die nächste Runde. Denn der Konkurrenzdruck, sogar jenseits der Landesgrenze, ist enorm. Auch Scott Campbell Junior, Kapitän der „Seabrooke“, ist nach einer 4-jährigen Auszeit endlich wieder mit im Rennen. Der Krabbenfischer war wegen einer schweren Rückenverletzung ausgeschieden und feiert heuer sein Comeback im Beringmeer. Jetzt muss sich der Skipper vor seinen Kollegen erst wieder neu behaupten - und das geht in diesem Geschäft am besten mit vollen Fangkörben!

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