Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 19.01.2023: Giftige Dämpfe
44 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12
Die Jagdsaison für Bairdi-Krabben ist eröffnet. Auch Sig Hansen ist nach seinem Skandinavien-Trip wieder zurück in Alaska. Derweil stößt Kapitän Johnathan Hillstrand mit seinem Fanggerät in gewaltige Tiefen vor. Bei den Pribilof-Inseln fischen der Seemann und seine Crew in einem Unterwasser-Canyon, um die Krustentiere aus dem Versteck zu locken - fast anderthalb Kilometer unter dem Meeresspiegel! Doch was die Männer diesmal an Deck ziehen, verschlägt selbst den erfahrenen Fischern die Sprache. Unterdessen hat Jake Anderson an Bord der „Saga“ mit einem verletzten Familienmitglied zu kämpfen. Shyanne, die Nichte des Captains, hat sich eine tiefe Schnittwunde zugezogen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.