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Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer

Feuerwerk und Fischfang

DMAXFolge vom 01.09.2015
Feuerwerk und Fischfang

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Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer

Folge vom 01.09.2015: Feuerwerk und Fischfang

44 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 12

Die Lachswanderung hat ihren Höhepunkt erreicht. So viele Fische gab es in der Bristol Bay seit zehn Jahren nicht mehr. Kapitän Taran White und die Schiffsbesatzung der „Thunder“ haben innerhalb von drei Wochen 300 000 Dollar verdient. Andere dagegen wurden enttäuscht und müssen zum Ende der Fangsaison noch um ihren Anteil kämpfen. Skipper Tom Walsh und seine Crew stehen vor der Küste Alaskas mit den Rücken zur Wand. Den Nationalfeiertag am 4. Juli werden die Männer daher an Deck verbringen und schuften bis zum Umfallen.

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