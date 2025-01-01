Fang mal was
Folge 2: Keine Hänger auf Aal & Co.
24 Min.Ab 12
Willkommen bei "Fang mal was", der Angelshow mit Jörg Ovens. Begleitet den sympathischen Nordfriesen am Wasser & nehmt Tipps fürs Anglerleben mit. In dieser Folge geht es an der Eider auf Aal und Wels.
Fang mal was
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage