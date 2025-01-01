Fang mal was
Folge 8: Angeln für krebskranke Kinder
42 Min.Ab 12
Willkommen bei "Fang mal was", der Angelshow mit Jörg Ovens. Begleitet den sympathischen Nordfriesen am Wasser und nehmt Tipps fürs Anglerleben mit. Jörg Ovens und der Friedrichstädter Verein organisieren ein Benifizangeln für die Kinderkrebshilfe.
Fang mal was
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage