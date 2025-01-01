Kurzsession am Westensee auf HechtJetzt kostenlos streamen
Fang mal was
Folge 22: Kurzsession am Westensee auf Hecht
9 Min.Ab 12
Willkommen bei "Fang mal was", der Angelshow mit Jörg Ovens. Begleitet den sympathischen Nordfriesen am Wasser und nehmt Tipps fürs Anglerleben mit. Kaum Zeit und trotzdem Fisch?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fang mal was
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage