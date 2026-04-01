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Fang mal was

Mit Naturköder in Norwegen

Just FishingStaffel 1Folge 65vom 01.04.2026
Mit Naturköder in Norwegen

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Fang mal was

Folge 65: Mit Naturköder in Norwegen

17 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Naturköder fangen oft am besten - auch in Norwegen. Mit Reekers versuchen Horst Hennings und Jörg Ovens heute, ein paar Fische auf die Schuppen zu legen.

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