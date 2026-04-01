Mit Naturköder in NorwegenJetzt kostenlos streamen
Fang mal was
Folge 65: Mit Naturköder in Norwegen
17 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Naturköder fangen oft am besten - auch in Norwegen. Mit Reekers versuchen Horst Hennings und Jörg Ovens heute, ein paar Fische auf die Schuppen zu legen.
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Fang mal was
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Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Oliver Krage