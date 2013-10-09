Fashion Hero
Folge 1: Smoking
99 Min.Folge vom 09.10.2013Ab 12
Smoking im James-Bond-Stil oder ausgefallenen Jacken mit Animal Print: In der ersten Folge von "Fashion Hero" kreieren elf Design-Talente jeweils zwei Kleidungsstücke in ihrem ganz persönlichen Signature Style, ihrer Handschrift, und präsentieren diese in einer großen Modeschau auf dem Laufsteg. Wer begeistert die Mentoren? Wer überzeugt die Einkäufer? Wer verkauft sich in die nächste Runde?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fashion Hero
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tresor TV