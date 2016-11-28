Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fast N' Loud

Mustang Boss 302

DMAXFolge vom 28.11.2016
Mustang Boss 302

Mustang Boss 302Jetzt kostenlos streamen

Fast N' Loud

Folge vom 28.11.2016: Mustang Boss 302

45 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 12

Ingenieurskunst aus Europa, gepaart mit amerikanischer Monsterleistung: Zum Auftakt der neuen Staffel widmen sich die „Gas Monkeys“ einem gebrauchten Porsche. Der Sportwagen kommt zwar mit diversen technischen Wehwehchen daher, trotzdem bietet Chefmechaniker Aaron Kaufman seinem Boss eine riskante Wette an: Der Auto-Profi behauptet, dass der Oldie nach dem Umbau schneller sein wird, als Richard Rawlings brandneues Modell aus dem Jahr 2016. Denn der Kfz-Experte baut in den 996er einen superstarken LS-3-Motor ein.

Alle verfügbaren Folgen