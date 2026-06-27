Maschen - Europas größter RangierbahnhofJetzt kostenlos streamen
FASZINATION SCHIENE
Folge vom 27.06.2026: Maschen - Europas größter Rangierbahnhof
48 Min.Folge vom 27.06.2026
Vor den Toren Hamburgs liegt die größte Güterzug-Drehscheibe Europas: Der Rangierbahnhof Maschen ist Transitstation zwischen Nord und Süd - bis zu 4.000 Waggons können in der Anlage pro Tag neu zusammengestellt und als Güterzüge durch ganz Europa geschickt werden. Die Reportage zeigt die Abläufe am zweitgrößten Rangierbahnhof der Welt und blickt hinter die Kulissen des globalen Schienengüterverkehrs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: welt