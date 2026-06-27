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FASZINATION SCHIENE

Maschen - Europas größter Rangierbahnhof

WELTFolge vom 27.06.2026
Maschen - Europas größter Rangierbahnhof

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FASZINATION SCHIENE

Folge vom 27.06.2026: Maschen - Europas größter Rangierbahnhof

48 Min.Folge vom 27.06.2026

Vor den Toren Hamburgs liegt die größte Güterzug-Drehscheibe Europas: Der Rangierbahnhof Maschen ist Transitstation zwischen Nord und Süd - bis zu 4.000 Waggons können in der Anlage pro Tag neu zusammengestellt und als Güterzüge durch ganz Europa geschickt werden. Die Reportage zeigt die Abläufe am zweitgrößten Rangierbahnhof der Welt und blickt hinter die Kulissen des globalen Schienengüterverkehrs.

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