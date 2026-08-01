FBI: Most Wanted
Folge 9: Der Eins-Null-Killer
40 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 16
Drei Freunde sitzen gemütlich in einer Bar, bis sie plötzlich von einem Unbekannten angesprochen werden. Dieser erweckt den Anschein, mit den Jungs abhängen zu wollen, doch das stellt sich schon bald als ein Trugschluss heraus, denn für einen von ihnen endet der Abend tödlich. Wer ist der Fremde und was ist sein Motiv? Unterdessen bahnt sich etwas zwischen Jess und der Reitlehrerin seiner Tochter an ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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