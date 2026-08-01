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FBI: Most Wanted

Der Eins-Null-Killer

SAT.1Staffel 2Folge 9vom 25.08.2026
Der Eins-Null-Killer

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FBI: Most Wanted

Folge 9: Der Eins-Null-Killer

40 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 16

Drei Freunde sitzen gemütlich in einer Bar, bis sie plötzlich von einem Unbekannten angesprochen werden. Dieser erweckt den Anschein, mit den Jungs abhängen zu wollen, doch das stellt sich schon bald als ein Trugschluss heraus, denn für einen von ihnen endet der Abend tödlich. Wer ist der Fremde und was ist sein Motiv? Unterdessen bahnt sich etwas zwischen Jess und der Reitlehrerin seiner Tochter an ...

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