FBI: Most Wanted

Transaktion

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 13vom 04.01.2026
Transaktion

FBI: Most Wanted

Folge 13: Transaktion

42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Das FBI wird mit einem heiklen Fall konfrontiert, als die 14-jährige Muslimin Sabrina plötzlich spurlos verschwindet. Zudem taucht eine männliche Leiche auf, bei der es sich offenbar um den Ehemann der Entführten handelt. Remy und sein Team ermitteln in alle Richtungen. Nach einiger Zeit wird den Agenten schließlich klar, dass es sich hierbei um ein ausgewachsenes Familiendrama handelt ...

FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

