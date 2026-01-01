FBI: Most Wanted
Folge 13: Transaktion
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Das FBI wird mit einem heiklen Fall konfrontiert, als die 14-jährige Muslimin Sabrina plötzlich spurlos verschwindet. Zudem taucht eine männliche Leiche auf, bei der es sich offenbar um den Ehemann der Entführten handelt. Remy und sein Team ermitteln in alle Richtungen. Nach einiger Zeit wird den Agenten schließlich klar, dass es sich hierbei um ein ausgewachsenes Familiendrama handelt ...
