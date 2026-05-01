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FBI: Most Wanted

Tödliches Vermächtnis

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 09.05.2026
Tödliches Vermächtnis

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FBI: Most Wanted

Folge 3: Tödliches Vermächtnis

39 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Das FBI ermittelt im Fall eines Raubmords. Die Täter haben es auf wertvolle Diamanten abgesehen und die Wächter kaltblütig getötet. Kristin wird durch die Geschehnisse schmerzlich an ein vergangenes Trauma erinnert, denn Hinweise führen die Agenten zu einem kolumbianischen Kartell, das in die Sache verwickelt sein soll. Bestätigt sich dieser Verdacht?

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