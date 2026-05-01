FBI: Most Wanted
Folge 3: Tödliches Vermächtnis
39 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Das FBI ermittelt im Fall eines Raubmords. Die Täter haben es auf wertvolle Diamanten abgesehen und die Wächter kaltblütig getötet. Kristin wird durch die Geschehnisse schmerzlich an ein vergangenes Trauma erinnert, denn Hinweise führen die Agenten zu einem kolumbianischen Kartell, das in die Sache verwickelt sein soll. Bestätigt sich dieser Verdacht?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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