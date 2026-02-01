Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Most Wanted

Stimmen im Kopf

Kabel Eins Staffel 6 Folge 1 vom 14.02.2026
Stimmen im Kopf

FBI: Most Wanted

Folge 1: Stimmen im Kopf

41 Min. Folge vom 14.02.2026 Ab 12

Remy und sein Team wollen einen Psychopathen dingfest machen, der offenbar mehrere Menschen getötet hat. Neben einem unschuldigen Ehepaar hat der Mann seine eigene Mutter und seine hochschwangere Frau auf dem Gewissen. Als es in der Arbeitsstelle des Täters zu einem Eklat kommt, müssen die Agenten schnell handeln, um weiteres Unheil zu verhindern.

Kabel Eins
