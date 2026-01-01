Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Vertrauen

SAT.1Staffel 6Folge 18vom 20.01.2026
Vertrauen

VertrauenJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 18: Vertrauen

40 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Jay ist geschockt, als er vom Tod seiner Frau Vanessa erfährt, die offenbar ermordet wurde. Der Fall gibt den Ermittlern zunächst Rätsel auf. Vanessa hinterlässt ein beträchtliches Vermögen und war bei ihren Mitmenschen nicht sonderlich beliebt. Der Kreis der Verdächtigen ist deshalb groß. Doch wer hat die junge Frau tatsächlich auf dem Gewissen? Derweil hofft Barnes auf einen Job in Washington.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
SAT.1
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 3 Staffeln und Folgen