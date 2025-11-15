Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

Zerrissen

Kabel Eins Staffel 5 Folge 21 vom 15.11.2025
Zerrissen

ZerrissenJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 21: Zerrissen

38 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Mehrere Teenager werden im Wald mit einer Drogenüberdosis tot aufgefunden. Ermittlungen führen das FBI zur albanischen Mafia. Agent Val Sula schleicht sich verdeckt ins Milieu und sammelt wichtige Informationen. Sein muslimischer Glaube macht es ihm jedoch zunehmend schwerer, im Zusammenhang mit den Drogen seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Die Mission gerät in Gefahr.

