FIFA: Zwischen Machtgier und Korruption
Folge vom 15.11.2022: Teil 1
46 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 6
Warum in Katar? Am 2. Dezember 2010 gab die FIFA in Zürich bekannt, dass die Weltmeisterschaft 2022 in einem Land ausgetragen wird, das keine Fußballtradition aufweist und in dem die Temperaturen im Sommer auf 50 Grad ansteigen. Der Wüstenstaat setzte sich als Ausrichter gegen Mitbewerber aus den USA, Japan, Südkorea und Australien durch. Diese Nachricht löste in der Weltöffentlichkeit Erstaunen aus. Ging bei der Vergabe alles mit rechten Dingen zu? Oder wurden in Hinterzimmern Bestechungsgelder gezahlt und Stimmen von Funktionären gekauft?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.