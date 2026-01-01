Fixer Upper - Das Mini-Makeover
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Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Joanna Gaines kümmert sich um Räume, die schon mit wenigen gezielten Eingriffen einen neuen Look bekommen. Innerhalb einer Woche verwandelt sie überladene, veraltete oder einfach lieblose Zimmer in Bereiche, die wieder stimmig und stilvoll sind. Trotz begrenztem Budget setzt sie auf präzise Details und Lösungen, die sich mühelos in den Alltag einfügen und gleichzeitig sichtbar verändern. Neue Farben, clevere Möbelanpassungen oder kleine bauliche Korrekturen - oft reichen ein paar durchdachte Schritte, um einen Raum zu öffnen, zu ordnen oder ihm spürbar mehr Wärme zu geben.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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