Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Zwei Räume, ein Konzept

HGTVFolge vom 25.01.2026
Zwei Räume, ein Konzept

Zwei Räume, ein Konzept Jetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Folge vom 25.01.2026: Zwei Räume, ein Konzept

23 Min.

Joanna frischt ein Badezimmer und den angrenzenden Wintergarten auf, ohne die ursprüngliche Seele des alten Hauses zu verlieren. Mit einer klassischen Farbwelt, Bodenleisten in großzügiger Höhe und Tonfliesen entsteht ein ruhiger Übergang zwischen beiden Räumen. Auch ein platzsparendes Waschbecken sorgt dafür, dass der Alltag leichter funktioniert.

