Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Folge vom 25.01.2026: Zwei Räume, ein Konzept
23 Min.Folge vom 25.01.2026
Joanna frischt ein Badezimmer und den angrenzenden Wintergarten auf, ohne die ursprüngliche Seele des alten Hauses zu verlieren. Mit einer klassischen Farbwelt, Bodenleisten in großzügiger Höhe und Tonfliesen entsteht ein ruhiger Übergang zwischen beiden Räumen. Auch ein platzsparendes Waschbecken sorgt dafür, dass der Alltag leichter funktioniert.
