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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Es war einmal in Paris

sixxStaffel 5Folge 4vom 08.08.2026
Es war einmal in Paris

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge 4: Es war einmal in Paris

23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Joanna Gaines lässt sich von Kindheitserinnerungen inspirieren und bereitet süße und herzhafte Crêpes zu. Auf dem Menü stehen gefüllte Crêpes mit Hähnchen, Spinat und Champignons sowie ein frischer Salat mit karamellisierten Walnüssen und Roséwein-Vinaigrette. Zum Nachtisch serviert die Köchin eine beeindruckende Crêpe-Torte.

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