Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 05.12.2024: Brunch mit Crunch
23 Min.Folge vom 05.12.2024
Joanna bringt Frische und Herzhaftigkeit auf den Tisch, indem sie einen vielfältigen Brunch zaubert, der süße und herzhafte Aromen vereint. Zarter Grünkohl mit knusprigem Speck bildet eine herzhafte Basis, während der French Toast Crunch eine süße Note hinzufügt. Begleitet wird der Brunch von cremiger Knoblauch-Käsegrütze, die durch ihre kräftigen Aromen besticht. Als erfrischenden Abschluss serviert Joanna einen spritzigen Pfirsich-Sunrise-Mix, der den perfekten Kontrast bietet.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.