Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 18.12.2024: Leicht ist auch lecker
23 Min.Folge vom 18.12.2024
Mit einem raffinierten Lachsgericht zeigt Joanna, dass gesundes Essen voller Geschmack sein kann. Begleitet wird der Lachs von einem Butternusskürbis-Spinat-Salat, erfrischendem Zitronen-Orzo und einer weichen Panna Cotta mit Gewürzbirne – ein Menü, das Leichtigkeit und Genuss perfekt in Einklang bringt.
