Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 19.12.2024: Viva México!
23 Min.Folge vom 19.12.2024
Für eine kulinarische Reise in die Anfänge ihrer Beziehung mit Chip zaubert Joanna ein Tex-Mex-Menü, das an ihre ersten gemeinsamen Mahlzeiten erinnert. Das King-Ranch-Huhn, ein frischer Jicama-Salat, eine cremige Hühner-Poblano-Suppe und süße, knusprige Sopaipillas laden dazu ein, die gemeinsamen Erinnerungen aufleben zu lassen.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.