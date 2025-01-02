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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Das Rezept zum Glücklichsein

HGTVFolge vom 02.01.2025
Das Rezept zum Glücklichsein

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 02.01.2025: Das Rezept zum Glücklichsein

23 Min.Folge vom 02.01.2025

Ein Familienklassiker aus dem Hause Gaines: Joannas Chicken Pot Pie wird durch eine cremige Kartoffelpüree-Füllung zum absoluten Wohlfühlessen. Inspiriert von den Lieblingsspeisen ihrer Kinder, serviert sie dazu einen Spinatsalat mit warmer Speck-Vinaigrette. Zum krönenden Abschluss lockt ein Kahlua-Schokoladenkuchen, der mit jedem Bissen glücklich macht.

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