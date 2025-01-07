Asiatisch mit Emma Lovewell Jetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 07.01.2025: Asiatisch mit Emma Lovewell
23 Min.Folge vom 07.01.2025
Die Küche wird international, als Joanna und Fitnesstrainerin Emma Lovewell gemeinsam traditionelle asiatische Speisen kreieren: Japchae, Yaki Gyoza und Egg Drop Soup. Zum krönenden Abschluss backen die beiden Frauen einen Mandelbutterkuchen, inspiriert von Joannas Lieblingskeks aus der Kindheit.
