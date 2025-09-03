Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus
Folge vom 03.09.2025: Das Haus im London-Look
44 Min.Folge vom 03.09.2025
Keith und Evan lassen sich für ihr nächstes Projekt in Detroit vom Stil der britischen Hauptstadt inspirieren. Mit dunklen Farbakzenten, Messingdetails und einem kräftigen Rotton, der an klassische Londoner Telefonzellen erinnert, verwandeln sie ein völlig verwahrlostes Haus in ein stilvolles Zuhause. Zwischen Bauschutt und Überraschungen schaffen sie ein echtes Unikat.
