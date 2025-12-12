Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Paradise

Das BBQ der Zukunft

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 3vom 12.12.2025
Das BBQ der Zukunft

Food Paradise

Folge 3: Das BBQ der Zukunft

42 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

BBQ hat in den USA eine lange Tradition. Vor allem in den Südstaaten gibt es Grillrestaurants in Hülle und Fülle, darunter auch solche, die traditionelle Gerichte mit neuen Elementen der Weltküche verbinden. Seien es asiatische oder lateinamerikanische Geschmacksrichtungen, mit denen innovative Grillmeister neue Wege einschlagen - vielerorts entsteht ein BBQ der Zukunft, das dem Erfindergeist genialer Köche keine Grenzen setzt.

