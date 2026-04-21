Food Paradise
Folge 3: Monster Mashups
42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Wer isst nicht gerne internationale Fusion-Küche? In dieser Folge von "Food Paradise" zeigen Köche in ganz Amerika ihr Können und versetzen ihre Restaurantgäste mit kulinarischen Mashups in einen Begeisterungstaumel.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Food Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-16: Discovery Media Ventures Ltd.