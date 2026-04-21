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Food Paradise

Monster Mashups

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 3vom 21.04.2026
Monster Mashups

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Food Paradise

Folge 3: Monster Mashups

42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Wer isst nicht gerne internationale Fusion-Küche? In dieser Folge von "Food Paradise" zeigen Köche in ganz Amerika ihr Können und versetzen ihre Restaurantgäste mit kulinarischen Mashups in einen Begeisterungstaumel.

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