Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Schlemmen am Meer

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 9vom 16.12.2025
Schlemmen am Meer

Schlemmen am MeerJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 9: Schlemmen am Meer

38 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Bei "Grinderz" am Huntington Beach in Kalifornien gibt es köstliche Burger und Fingerfood. Das "Vogelnest" ist eine Kreation mit Pommes, Spiegelei und Zwiebelring. "The Sandbar" auf Anna Maria Island ist seit Jahrzehnten für exzellente Meeresfrüchte bekannt. Eines der beliebtesten Gerichte des Lokals sind die gefüllten Garnelen, die von Küchenchef Horacio Eagan zubereitet werden. Als süßen Abschluss gibt es kleine Key Lime Pies, die der Konditor des Hauses jeden Tag frisch backt.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 4 Staffeln und Folgen