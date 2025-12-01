Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Foodwise

How to Order Chinese Food

just cookingStaffel 2Folge 4
How to Order Chinese Food

How to Order Chinese FoodJetzt kostenlos streamen

Foodwise

Folge 4: How to Order Chinese Food

30 Min.Ab 6

Tianran und Eva geben einen Crashkurs: von der Auswahl des richtigen Restaurants bis hin zur Kombination von Gerichten nach Farbe, Aroma, Geschmack und Form, sodass auch Sie am Ende Ihre Freunde wie ein Profi bewirten können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Foodwise
just cooking
Foodwise

Foodwise

Alle 3 Staffeln und Folgen