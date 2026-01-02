Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 02.01.2026
88 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Prominente Gäste wie Lucy Diakovska, Thomas Anders, Oli.P, LaFee, Patricia und Iggi Kelly und Michael Schulte schwelgen in Erinnerungen an die ultimativen Partyhits. Zudem kommentieren sie die Videos und begeben sich auf eine unterhaltsame Zeitreise quer durch die Diskotheken und Clubs aller Musikjahrzehnte. Im Studio sorgt "Formel-Eins"-Ikone Peter Illmann zusammen mit den ehemaligen MTV-Stars für jede Menge spannende Einblicke.

