Forsthaus-Einweihung im AlmrauschJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 1: Forsthaus-Einweihung im Almrausch
96 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 16
Neun Promipaare kommen in einem kleinen, einsamen Häuschen in Kärnten zusammen und treten in actiongeladenen Spielen gegeneinander an. Wer gewinnt bleibt und hat am Ende die Chance auf 20.000 Euro, wer verliert darf ausziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ATV
Enthält Produktplatzierungen