Staffel 2018Folge 2vom 12.09.2018
Fort Boyard
Folge 2
96 Min.Ab 12
"Wir haben Power, wir sind stark, wir besiegen ,Fort Boyard'!" Können Sarah Knappik, Carina Spack, David Odonkor, Mario Basler und Jürgen Milski ihrem Motto gerecht werden und sich bis in die Schatzkammer vorkämpfen? Ein Balanceakt, vor allem für die beiden Ex-Fußballer: Sie müssen hoch über dem Fort Geschicklichkeit beweisen und als Team zusammenarbeiten. Big-Brother-Star Jürgen Milski hingegen muss beim Kopfrechnen antreten - unter extremen Bedingungen.
