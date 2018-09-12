Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fort Boyard

Staffel 2018Folge 2vom 12.09.2018
96 Min.Folge vom 12.09.2018Ab 12

"Wir haben Power, wir sind stark, wir besiegen ,Fort Boyard'!" Können Sarah Knappik, Carina Spack, David Odonkor, Mario Basler und Jürgen Milski ihrem Motto gerecht werden und sich bis in die Schatzkammer vorkämpfen? Ein Balanceakt, vor allem für die beiden Ex-Fußballer: Sie müssen hoch über dem Fort Geschicklichkeit beweisen und als Team zusammenarbeiten. Big-Brother-Star Jürgen Milski hingegen muss beim Kopfrechnen antreten - unter extremen Bedingungen.

