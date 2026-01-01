Fort Boyard
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Fort Boyard
Auf der geheimnisvollen Festung geht es in neun Folgen für die zahlreichen prominenten Kandidaten um Geschicklichkeit, Ausdauer, Teamgeist, Mut und Kraft. Pro Folge treten zwei Teams gegeneinander an. Wer behält in schwindelerregender Höhe auf dem Trapez die Ruhe? Das erspielte Geld spenden die Prominenten einem guten Zweck, den sie selbst festlegen ...
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2, Season 2018: Banijay Productions Germany GmbH
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