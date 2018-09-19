Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Fort Boyard

Staffel 2018Folge 3vom 19.09.2018
Joyn+
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Fort Boyard

Folge 3: Folge 3

96 Min.Folge vom 19.09.2018Ab 12

"Global Gladiator" Oliver Pocher taucht mit Mini-Krokos, Turn-Champion Fabian Hambüchen legt sich mit dem Monsterbarren an und Tough-Guy Evil Jared Hasselhoff gibt alles beim Kettenziehen: Können die drei die hohen Erwartungen erfüllen und jeweils einen Schlüssel für ihr Team holen? Oder müssen Fernanda Brandao und Jessica Paszka die Kohlen aus dem Feuer bzw. Meer holen? Für die Sängerin ist es bereits der zweite "Besuch" auf "Fort Boyard".

Alle Staffeln im Überblick

Fort Boyard

Fort Boyard

Alle 1 Staffeln und Folgen