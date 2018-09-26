Staffel 2018Folge 4vom 26.09.2018
Folge 4Jetzt ohne Werbung streamen
Fort Boyard
Folge 4: Folge 4
96 Min.Folge vom 26.09.2018Ab 12
In den Fängen von "Lord Boyard": Thorsten Legat gibt alles im "Spiel des Klebens" - und hängt plötzlich fest. Kann er sich rechtzeitig befreien? Linda Hesse muss derweil in die "Kältekammer". Bleibt die Schlagersängerin cool und gewinnt einen der 15 Schlüssel? Mut und Überwindung brauchen auch Evelyn Burdecki, Sebastian Fobe und Eloy de Jong. Können sich die fünf gegenseitig pushen und die Schatzkammer erobern?
Alle Staffeln im Überblick
Fort Boyard
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
12