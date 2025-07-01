Verena Schoepf - Super-KorallenJetzt kostenlos streamen
Frauen und Ozeane
Folge 1: Verena Schoepf - Super-Korallen
44 Min.Ab 6
Frauen und Ozeane: Der Kimberley im Nordwesten Australiens ist eine der gefährlichsten Gegenden der Erde. Hier sucht Dr. Verena Schoepf nach einer letzten Chance für die Korallenriffe.
Frauen und Ozeane
Genre:Dokumentation
Produktion:de, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Gruppe 5 Filmproduktion