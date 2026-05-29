Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 1: Wilkommen zurück (1)
22 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Eigentlich kehrt Frieda mit ihrer Tochter Pippa nur in ihren Heimatort Liebitz zurück, um den Geburtstag ihres Vaters Otto zu feiern. Dort angekommen, bemerken die beiden aber schnell, dass sie doch länger gebraucht werden. Es gilt, Ottos Lebenswerk, die Freiwillige Feuerwehr Liebitz, vor dem Aus zu retten und ihn bei seinen gesundheitlichen Problemen zu unterstützen.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1. & © Season 1: SAT.1