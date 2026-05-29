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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Erste Liebe, zweite Chance (2)

JoynStaffel 1Folge 4vom 02.06.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 4: Erste Liebe, zweite Chance (2)

23 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Als der Gemeinderat für die Abschaffung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt, beschließen Frieda und Pippa, den Sommer über in Liebitz zu bleiben und alles dafür zu tun, die Feuerwehr zu erhalten. Doch nicht alle im Ort sind auf ihrer Seite. Geschäftsfrau Cornelia plant, eine neue Fleischfabrik auf dem Grundstück der Feuerwehr zu bauen. Felix, Pippas Vater und Bürgermeister von Liebitz, fühlt sich hin- und hergerissen zwischen Amt und Familie.

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