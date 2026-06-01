Wer will zur Feuerwehr? (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 7: Wer will zur Feuerwehr? (1)
23 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Dank Felix können Pippa und Otto den Abriss der Feuerwache fürs Erste stoppen. Gemeinsam mit Frieda machen sie sich nun auf ganz unterschiedliche Weise auf die Suche nach neuen Mitgliedern und räumen die Feuerwache und den Sanitätsraum auf. Dabei kommen sich Frieda und Felix wieder näher.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.