Das Feuerwehrcasting (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 9: Das Feuerwehrcasting (1)
23 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Während Frieda die angeschlagene Gemeindeschwester Erna nun offiziell im Sanitätsraum unterstützt, versucht Felix, mehr über Friedas Leben zu erfahren. Und Otto hat mit Phillip und Pfarrer Vitus zwei vielversprechende Anwärter für die Besetzung der Freiwilligen Feuerwehr gefunden.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.