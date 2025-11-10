Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Folge 2: Emotionaler Overload
24 Min.Ab 12
Während Tanni Annette erklärt, dass eine Serie über Frauen in den Wechseljahren keine gute Idee ist, eröffnet ihr Jola, dass sie schwanger ist. Annette will Sascha bei einem Abendessen die Nachricht überbringen. Sascha ahnt nicht, dass seine Tochter ein Baby bekommt. Dabei hat er selbst eine frohe Botschaft zu verkünden: Seine Neue, Verena, erwartet nämlich ebenfalls Nachwuchs. Als Annette das erfährt, eskaliert das Gespräch ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BRAINPOOL TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen