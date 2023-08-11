Auf den Spuren der Salzkarawanen - Im Meer aus SandJetzt kostenlos streamen
Fritz Meinecke - Facing the Unknown
Folge vom 11.08.2023: Auf den Spuren der Salzkarawanen - Im Meer aus Sand
Abnutzungskampf in der Wüste! In Mauretanien begeben sich Fritz Meinecke und Alex Müller-Perlefein auf die Route einer legendären Salzkarawane! Schaffen sie es, der sengenden Hitze der Sahara zu trotzen und die Wüste nur mit Kamelen zu durchqueren? 40 Grad Hitze. Luftfeuchtigkeit gleich null. Zeit zum Akklimatisieren haben Fritz und Alex nach ihrer Ankunft in Nouakchott nicht! Es geht direkt an den Rand der Sahara, in das 500 Kilometer entfernte Chinguetti, dem Startpunkt ihrer Wüstendurchquerung. Das Ziel: Die Palmenoase Lageila, die sie mit Hilfe von Kamelen erreichen wollen. Doch die sind stur und gehen schon mal ihren eigenen Weg. Gut, dass sie die Lasttiere nach stundenlanger Suche wiederfinden. Die Sonne brennt erbarmungslos. Da hilft nur eins: Viel trinken! Doch das scheint zum nächsten Problem zu werden.