The Big 5 - Ranger in 4 TagenJetzt kostenlos streamen
Fritz Meinecke - Facing the Unknown
Folge vom 08.09.2023: The Big 5 - Ranger in 4 Tagen
45 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 12
In Korongwe dürfen Fritz und Mattin den Traum eines jeden kleinen Jungen leben: Eine Ranger-Ausbildung – inklusive Spuren lesen und Schieß-Training. In den nächsten fünf Tagen werden sie diese Skills brauchen, denn es geht auf die Suche nach den Big Five, den fünf gefährlichsten Tieren Afrikas: Löwe, Elefant, Nashorn, Büffel und Leopard. Anschließend werden die beiden per Heli im Busch ausgesetzt. Hier müssen sie nicht nur allein in der Wildnis überleben, sondern auch noch die fünf gefährlichsten Tiere Afrikas finden und fotografieren!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.