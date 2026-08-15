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Fußball Live - Testspiele

Sport1Staffel 2026Folge 1vom 15.08.2026
Borussia Mönchengladbach - Aston Villa

Borussia Mönchengladbach - Aston VillaJetzt kostenlos streamen

Fußball Live - Testspiele

Folge 1: Borussia Mönchengladbach - Aston Villa

115 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Gezeigt wird ein Test/Freundschaftsspiel aus den internationalen Topligen des Fußballs.

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