Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Date mit einem Roboter

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 44vom 20.02.2026
Date mit einem Roboter

Date mit einem RoboterJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 44: Date mit einem Roboter

22 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Fry lädt sich bei nappster.com eine Lucy Liu herunter und programmiert mit ihr einen neuen Roboter. Fry verliebt sich in den Lucy-Roboter, und dieser verliebt sich auch in Fry! Dessen Freunde machen sich jedoch große Sorgen und kommen bald dahinter, dass nappster.com echte Lebewesen gefangen hält und ihre Persönlichkeiten zum Herunterladen anbietet. Eine spektakuläre Befreiungsaktion der echten Lucy Liu beginnt, die einen überraschenden Ausgang hat ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen