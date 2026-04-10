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Futurama

Bender's Big Score (3)

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 3vom 10.04.2026
Bender's Big Score (3)

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Futurama

Folge 3: Bender's Big Score (3)

21 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Auf Internet-Betrügereien aus Spam-Mails reingefallen, fällt Planet Express an ein Trio gieriger Außerirdischer. Die entdecken auf Frys Hinterteil den Aktivierungscode für eine Zeitmaschine und schicken damit den mit einem Gehorsamsvirus infizierten Bender trotz drohender Zeitparadoxa auf Diebestour durch die Menschheitsgeschichte. Leela wirft indes ein Auge auf Lars, einen Angestellten des Kopfmuseums, nachdem Hermes' Kopf dort nach einem Unfall in einem Glas konserviert wird.

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