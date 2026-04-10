Futurama
Folge 3: Bender's Big Score (3)
21 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Auf Internet-Betrügereien aus Spam-Mails reingefallen, fällt Planet Express an ein Trio gieriger Außerirdischer. Die entdecken auf Frys Hinterteil den Aktivierungscode für eine Zeitmaschine und schicken damit den mit einem Gehorsamsvirus infizierten Bender trotz drohender Zeitparadoxa auf Diebestour durch die Menschheitsgeschichte. Leela wirft indes ein Auge auf Lars, einen Angestellten des Kopfmuseums, nachdem Hermes' Kopf dort nach einem Unfall in einem Glas konserviert wird.
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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